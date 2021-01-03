«Троих загрыз полностью»: тигр в Приморье напал на табун лошадей

Владивосток, 3 января. В Октябрьском районе Приморья тигр нападает на лошадей. По словам местных жителей, погибли уже пять животных. Охотнадзор ведет поиски хищника.

«Возле деревни тигр ест лошадей. Троих загрыз полностью, это уже четвертая и пятая», — сообщает очевидец.

В районе деревни Полтавки табунщик заснял на видео последствия ночной вылазки амурского тигра. У пары лошадей, кобылы и ее жеребенка видны глубокие раны в области крупа. По всей видимости, животным удалось отбиться от нападения, иначе они бы были мертвы. Впрочем, по мнению коннозаводчиков, шансов, что лошади вылечатся, немного.

Приморский охотнадзор уже осмотрел место происшествия и занялся поисками конфликтной особи. Причина, по которой тигр вместо поиска копытных в лесу стал нападать на домашний скот, может быть в том, что он болен и не может угнаться за пятнистыми оленями, которые являются для него типичной пищей. Лошади, напротив, пасутся в одном месте или вовсе находятся в загоне, который не могут покинуть.

Ранее ФАН сообщал, что в Приморье специалисты АНО «Центр Амурский Тигр» успешно отловили тигрицу, которая нападала на домашних собак в Дальнереченском районе края.