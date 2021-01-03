«Лиса» поймала вора в деревне в Приморье

Владивосток, 3 января. Служебная собака полиции по кличке Лиса помогла задержать подозреваемого в краже в Хорольском округе Приморского края. Овчарка по следам вывела оперативников к дому злоумышленника.

«Местный житель, ранее судимый за имущественные преступления, приметив отсутствие соседа, вновь решился на кражу. В его квартире обнаружены похищенные предметы и продукты питания», — сообщает приморская полиция.

Житель деревни Усачовка пожаловался полицейским, что из дома пропали предметы быта и продукты питания. На место выехала опергруппа, в составе которой были и кинолог Вячеслав Сахаров со служебной овчаркой Лисой. Собака быстро взяла след и вывела полицейских к квартире, где были найдены пропавшие вещи.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

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