ФАН подготовил топ-7 мест, куда сходить на новогодних каникулах во Владивостоке

Владивосток, 31 декабря. Несмотря на серьезные ограничения в работе общепита и учреждений культуры, жители и гости Владивостока смогут провести новогодние каникулы не только в кругу семьи за домашним столом. ФАН публикует обзор мест, которые можно посетить на предстоящих праздниках в столице Дальневосточного федерального округа.

Для любителей ярмарочных гуляний в этом году настоящее раздолье. Большой праздничный городок раскинулся на центральной площади города. Здесь есть множество фотозон, ледяные горки, снежная крепость и уютный рынок, на котором можно купить горячего чая с пирожками и даже деликатесов к столу. Ну а дети будут в полном восторге от посещения резиденции Деда Мороза. Добрый старец из Великого Устюга ведет прием в сказочно прозрачном шаре. Одновременно на улице Фокина продолжает работу фестиваль «Зимние истории. Сделано в Приморье». Здесь настоящий рай для гурмана — работает фудкорт от лучших ресторанов города, а на ярмарке можно найти все, от таежных дикоросов до морепродуктов и сладостей ручной работы.

Любители зимних видов спорта не останутся без дела. В городе в этом году работают 70 бесплатных катков, в том числе и на центральной площади города. А на острове Русском подготовили лыжную трассу, с бесплатным прокатом инвентаря и уютным кафе. Добраться туда можно даже на рейсовом автобусе.

Различные музеи и выставки приглашают всех падких до интересного и познавательного. Особо стоит отметить открывшийся на днях музейный комплекс «Россия — моя история». Здесь на четырех этаж можно познакомиться с историей родной страны со времен Рюриковичей до наших дней. Залы оборудованы интерактивными дисплеями, проекторами и другой современной техникой, так что путешествие к истокам государства Российского будет захватывающим.

А тем, кому на месте не сидится и хочется путешествий, самое время заглянуть на Беневские или Кварцовские водопады. Покрытые льдом скалы производят впечатление не меньшее, чем бегущая по ним летом вода. Но если далеко ехать не хочется, то полюбоваться на ледяную гору можно и в пригороде Владивостока. Здесь можно наблюдать результат действия сил природы и бездействия коммунальных служб, которые вовремя не устранили течь водовода, в результате чего выросла огромная ледяная глыба.

Самые отчаянные могут взять в прокат снаряжение для подводного плавания и отправиться на мыс Вятлина. Здесь приморские дайверы прямо на морском дне установили сразу две металлических елочки, место для хоровода хватит всем.

А тех, кто без самолетов в новогодние каникулы совсем не может, приглашают в город Арсеньев. Здесь в эти дни любой желающий сможет бесплатно посетить Дальневосточный музей авиации.