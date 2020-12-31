Браконьеры открыли стрельбу в нацпарке Приморья, пытаясь добыть животных к новогоднему столу

Владивосток, 31. Попытка украсить праздничный стол дичью закончилась задержанием для браконьеров в Приморье. Во время охоты на территории национального парка «Земля леопарда» они наткнулись на рейд.

«По многолетней статистике в это время в юго-западной части Приморского края фиксируется рост числа случаев браконьерства. Желая разнообразить меню новогоднего стола, некоторые граждане зачастую выбирают незаконный путь, что неизменно лишает их новогоднего настроения после встречи с инспекторами и полицейскими», — сообщили в пресс-службе нацпарка.

Любая охота на территории нацпарка запрещена, однако инспекторам «Земли леопарда» регулярно приходится задерживать браконьеров. Охотятся и с целью продажи дериватов контрабандистам, и просто из удовольствия. А в новогодние дни в лес тайком пробираются за тем, чтобы набить дичи на стол. Поэтому в это время проводят усиленные рейды.

Нарушителей выдал звук выстрела, опытные инспекторы смогли быстро выйти на их след. Завидев их, браконьеры пытались скрыться, но были задержаны после небольшой погони. При них было найдено одно заряженное ружье, однако подстрелить кого-либо из обитателей леса они не успели.

«Мы готовы своевременно дать отпор любым нарушителям. Несмотря на сложность ландшафтов и снег, инспекторы ежедневно проходят десятки километров в поисках следов посторонних», — прокомментировал заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.

Охота на территории национального парка является уголовным преступлением, поэтому для проведения следствия на место задержания прибыли сотрудники УМВД России по Приморскому краю. Составлено заявление на возбуждение уголовного дела.

Ранее ФАН писал о том, что сотрудники следственного комитет республики Бурятия задержали банду браконьеров. Их подозревают в незаконном отлове редких животных и птиц.