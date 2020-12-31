Сообщение о детях, которых кондуктор высадил на мороз в Приморье, оказалось фейком

Владивосток, 31 декабря. Полиция Уссурийска в ходе проверки информации о детях, которых якобы высадил кондуктор на безлюдной остановке, установила, что сообщение было ложным. Автором фейка оказался местный житель, которому захотелось славы.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность автора фейкового сообщения. Им оказался 25-летний местный житель. В отделе полиции гражданин пояснил, что распространил недостоверную информацию в социальной сети Instagram ради «хайпа», — сообщает уссурийская полиция.

Новость о том, что две семилетних девочки оказались на морозе из-за того, что им якобы не хватило денег на проезд, всколыхнула все Приморье. По сообщению, появившемся в одном из Instagram-пабликов, детей высадила из автобуса кондуктор, когда те ехали к бабушке. По факту сообщения проверку начала прокуратура и городские власти Уссурийска, а также компания-перевозчик.

Тема горячо обсуждалась в социальных сетях и местных СМИ, комментаторы буквально разделились на два лагеря. Одни, не стесняясь в выражениях, осуждали поступок кондуктора, а другие упрекали родителей девочек, что не дали им денег с запасом.

Как оказалось, автором сообщения оказался местный житель, который ранее уже попадался за подобные проделки. В 2015 году его привлекали к уголовной ответственности по статье 207 УК РФ — заведомо ложное сообщение об акте терроризма. На этот раз ему грозит административная ответственность.

Ранее ФАН сообщал о двух семилетних девочках, которых высадили из автобуса, когда они ехали к бабушке.

