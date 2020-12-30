«Тур де Папенберг»: ледовое велоралли пройдет в Приморье

Владивосток, 30 декабря. Во Владивостоке объявлен прием заявок на участие в ежегодном велоралли «Тур острова Папенберг», которое состоится 14 февраля 2021 года. Организатор соревнований, Денис Ясенков, рассказал корреспонденту ФАН об истории гонки и ее участниках.

«Все началось восемь лет назад. Я сам живу на Русском острове, много катаюсь на велосипеде, так вышло, то зимой по льду даже больше, чем летом по городу. Этому есть простое объяснение — город у нас рельефный, на подъемах перегреваешься, на спуске, наоборот, остужаешься, а лед ровный, ехать одно удовольствие. Поэтому я предложил любителям велосипедов провести такое соревнование», — рассказал Денис Ясинков.

По словам Дениса, отличительная особенность велопоездок по замерзшему морю – полная свобода действий. В отличие от города, где нужно придерживаться обочины или тротуара и продвигаться в строго определенных направлениях, то на замерзшем море можно ехать куда угодно. Конечно, не забывая о правилах безопасности.

«Мы проводим соревнования в начале февраля, когда лед имеет максимальную толщину. Он легко выдерживает автомобиль, а велосипед тем более. Самое сложное – это ориентация на месте, когда перед тобой бескрайние белые просторы, легко заблудиться. Поэтому мы тщательно прописываем трассу соревнований, даем ориентиры, плюс по всей ее длине работают маршалы гонки», — уточнил Денис Ясинков.

Каких-либо ограничений к участию не существуют, за исключением подходящей экипировки и наличия шипов на шинах велосипеда. В гонке параллельно принимают участие и конькобежцы, лыжники и даже бегуны. Первоначальное название состязаний – «гонка пяти островов» быстро сменилось данным в народе, по аналогии со знаменитой велогонкой во Франции – «Тур де Папенберг»

«Остров Папенберга, который находится в бухте Новик, изначально был главной точкой соревнований, вокруг него проходила часть трассы. Название у острова европейское, голландское, поэтому участники решили так и называть гонку – «Ле тур де Папенберг», — объяснил организатор соревнований.

Количество участников велоралли в последние годы составляет около 200-300 человек, за исключение особо холодных зим. В одну из таких на день соревнований выдалась метель с сильным ветром, что поубавило количество желающих испытать себя, но к нолю из число не свело. Изредка гонка получает статус международной, когда кто-либо из велотуристов, часто навещающих Владивосток, попадает на дни ее проведения.

«У нас очень популярный среди велосипедистов город, они заезжают к нам по пути из стран Азии. Регулярно, каждую зиму, меня находят три-четыре человека из-за рубежа и мы с ними катаемся», — поделился Денис.

В этом году трасса ледового велоралли «Тур острова Папенберг» будет кольцевой и организована таким образом, чтобы внутри кольца остались остров Папенберг, пикет у мыса Крутой острова Елена и пикет в кутовой части бухты Новик. Протяженность одного круга — 23 километра. Инспекторы ГИМС заблаговременно проведут обследование льда для безопасности участников.