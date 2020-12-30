Кондуктор выставила двух семилетних школьниц на мороз в Приморье

Владивосток, 30 декабря. Две семилетних девочки простояли сорок минут в глуши на морозе после того, как их выставила из автобуса кондуктор за неверно оплаченные билеты. Детей забрала с улицы их мать, которая срочно выехала на помощь.

«Сегодня мои две дочки семи лет ехали к бабушке на автобусе 101. Они оплатили за проезд 160 рублей, это за два билета, позже к ним подошла кондуктор и сказала «девочки, почему вы не вышли как оплатили билет?». Они объяснили, что им дальше, на что кондуктор ответила, что они неправильно оплатили и выгнала их из автобуса. Я все понимаю, работа, проблемы дома, задумалась, заработалась, но зачем было выгонять детей, даже если они бы действительно не доплатили 104 рубля. Беднее стали? За эти 45 минут могло случиться, что угодно — рядом заброшенное здание, проходимости нет, людей нет. Я за эти 45 минут поседела, пока ехала за детьми», — рассказала мама детей.

Тарификация на маршруте автобуса №101 делится на две части – проезд в пределах Уссурийска стоит 28 рублей, а в села за его пределами оплачиваются дополнительно. По словам женщины, дети оплатили полную стоимость проезда до поселка, где живет их бабушка, однако кондуктор посчитала, что не хватает 104 рублей. Простоявших на морозе почти час детей забрала их мама, которая выехала к ним из Уссурийска. Правоохранительные органы уже занялись проверкой законности действий кондуктора.

«По данному факту Уссурийская городская прокуратура организовала проверку исполнения прав несовершеннолетних при осуществлении пассажирских перевозок. Кроме того, учитывая длительное нахождение девочек на улице в условиях низких климатических температур, будет инициирована организация доследственной проверки по факту оставления детей в опасности», — сообщили корреспонденту ФАН в прокуратуре Уссурийска.

Мнение пользователей соцсетей о происшествии разделилось. Одни считают, что кондуктор поступил жестоко, а другие пассажиры могли бы добавить детям недостающую сумму. Другие, напротив, винят в произошедшем мать, которая отпустила детей одних в такую поездку, не обеспечив на всякий случай дополнительными деньгами.

«Таких кондукторов нужно выгонять. Увольнять. Чтоб все знали и не вели себя так. Это же не взрослый человек, можно и так провести . Она что их, на своем горбу везет? Не понимаю такой бесчеловечности к детям. Бог ее накажет», «Да и мамаша хороша, могла бы больше деткам денег дать, тогда не надо было бы досрочно седеть», «А что, у мамы денег нет, нельзя было дать не 160, а 500 рублей? Вот к чему и приводит жлобство, родительское!» — горячо спорят пользователи интернета.

По данным Примгидромета, в Приморье с 29 декабря по 2 января ожидается период аномально-холодной погоды, когда среднесуточные температуры воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Столбик термометра в Уссурийске в утренние часы может опускаться до -30 градусов по Цельсию.

Летом этого года Госдума России в первом чтении рассмотрела запрет на высадку детей из общественного транспорта, если они едут без билета и сопровождения взрослых. Однако из-за недочетов закон отправили на доработку. Когда парламентарии планируют вернутся к его рассмотрению, пока неизвестно.