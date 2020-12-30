Микроавтобус разорвало в клочья в Приморье, ФАН публикует видео

Владивосток, 30 декабря. Медики не смогли спасти водителя Isuzu Fargo, который на полном ходу врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом. Пассажир микроавтобуса в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, уточняет ФАН.

Ранним утром, еще затемно микроавтобус двигался по трассе Владивосток — Хабаровск, когда в районе Осиновки он совершил столкновение с припаркованным на обочине длинномером с прицепом, груженным пиломатериалами. Трасса здесь хорошо освещена и имеет по две полосы движения в обе стороны, а грузовик стоял на обочине. Причина, по которой водитель автобуса не заметил препятствие, остается неясной.

Столкновение было такой силы, что кузов Isuzu в буквальном смысле разорвало в клочья. Водитель получил тяжелые травмы, прибывшие на место медики могли только констатировать смерть. Пассажира срочно госпитализировали, сейчас за его жизнь борются в реанимационном отделении.

Водитель тягача, стаж вождения которого составляет 31 год, привлечен к административной ответственности по ст. 11.23 КоАП РФ — управление транспортным средством или выпуск на линию транспортного средства без тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей.