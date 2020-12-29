Новый мост длиной 24,5 метра построят в Приморье

Владивосток, 29 декабря. Мост на 86-м километре трассы Артем — Находка заменят новым, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Сейчас дорожники разбирают старый мост, после чего приступят к сооружению нового. Длина конструкции составит 24,5 метра.

Параллельно идет работа над созданием мостов на 89-м, 91-м и 95-м километрах трассы Артем — Находка. В скором времени бригады обустроят временный объезд около моста на 89-м километре.

«На 89-м километре уже начали бурить скважины под опоры, на остальных сделали объезды, приступаем к демонтажу старых конструкций», – рассказал главный инженер компании «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Недавно в Приморском крае завершилось строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Они начнут принимать пациентов уже летом.