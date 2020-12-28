ФАПы и врачебные амбулатории достроили в Приморье

Владивосток, 28 декабря. Строительство запланированных на 2020 год объектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» завершено в Приморском крае.

На территории региона построили 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах: Олений, Рождественка, Урожайное, Полевое, Родниковый, Тарасовка, Степное, Таежный, Ясеневый. Никитовка, Соболиный, Зеленовка, Самарга, Данильченково, Покровка. Также появились врачебные амбулатории в населенных пунктах: Бараново-Оренбургское, Екатериновка, Шкотово, Реттиховка, Зарубино и Краскино.

Как сообщила пресс-служба правительства Приморского края, для каждого объекта уже ведется формирование кадрового резерва. По плану, летом ФАПы и врачебные амбулаторные начнут принимать пациентов.

Недавно стало известно, что в Пожарском районе Приморского края откроют три ФАПа. В ближайшее время их оснастят современным медицинским оборудованием, в том числе новой мебелью, электрокардиографом, автоматическим дефибриллятором, гинекологическим креслом.