Пьяного пассажира сняли с рейса до Москвы в аэропорту Владивостока

Владивосток, 28 декабря. Полицейские задержали в аэропорту жителя Камчатки, который поднялся на борт самолета в состоянии сильного алкогольного опьянения и мешал другим пассажирам.

Невменяемое состояние 50-летнего жителя Петропавловска-Камчатского вынудило стражей правопорядка снять дебошира с воздушного судна. Мужчину сразу же доставили в дежурную часть отдела полиции, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

Пассажир отказывался проходить медицинское освидетельствование. Полицейские составили на него протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Теперь ему грозит до 15 суток административного ареста.

Самолет рейса Астрахань — Москва ранее задержался на взлетной полосе из-за пьяного пассажира, который отказывался надевать маску в салоне, сообщал ФАН.