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Резиденция Деда Мороза открылась на площади Владивостока

Резиденция Деда Мороза открылась на площади ВладивостокаВладивосток, 27 декабря. Главную площадь столицы ДФО торжественно открыли после нескольких недель работ по ее украшению. Посмотреть на открытие новогоднего городка пришли несколько сотен жителей Владивостока, передает корреспондент ФАН.

На площади в этом году разместили большое количество фотозон, в отличие от предыдущих лет, где больше внимания уделяли различным аттракционам. Посетители могут сфотографироваться со скульптурами из снега, гигантскими коробками с подарками и многим другим. 

Главная часть городка — бесплатный каток, в этом году впервые заливали по специальной технологии. В основании ледяного поля лежат так называемые айс-маты, которые поддерживают необходимую температуру. В декабре во Владивостоке часто случаются оттепели, отчего лед быстро портится.

В целом посетители новогоднего городка остались довольны увиденным, хотя сетуют на то, что для настоящего новогоднего настроения на площади не хватает снега. 

Новинкой стала резиденция Деда Мороза. Бородатый старец в синем кафтане принимает детей в прозрачном куполе. Также для детей построили две ледяные горки, к которым сразу выстроились очереди.

Резиденция Деда Мороза открылась на площади Владивостока

Торжественное открытие сопровождалось поздравительными речами представителей властей города и края, а также небольшим концертом. Основная развлекательная программа запланирована на новогоднюю ночь.  

Ранее в центре столицы Приморского края начала работу большая новогодняя ярмарка с участием местных производителей. Фестиваль «Зимние истории. Сделано в Приморье» проходит под эгидой национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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