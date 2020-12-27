В Приморье ищут свидетелей аварии, в которой погиб ребенок

Владивосток, 27 декабря. На пешеходном переходе автомобиль под управлением пенсионера сбил ребенка. Восьмилетний мальчик скончался в больнице.

ДТП произошло в центральной части города. По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Водитель Suzuki Jimny по какой-то причине не заметил его и совершил наезд на школьника. Восьмилетнего ребенка с тяжелыми травмами доставили в реанимацию городской клинической больницы №2, где, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

По словам водителя, он даже не понял, что произошло. В полиции уточнили, что стаж вождения 75-летнего мужчины составляет 28 лет. Теперь родители погибшего ищут свидетелей аварии, чтобы выяснить все ее обстоятельства.

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