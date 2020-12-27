Приморские дайверы украсили морское дно елочками, ФАН публикует видео

Владивосток, 27 декабря. Водолазы поместили на морское дно у берегов Русского острова сразу две металлических елки. Конструкции со временем станут искусственными рифами, рассказали участники акции корреспонденту ФАН.

«Раньше на мысе Вятлина стояла елка, мы ее каждый год наряжали. Она основательно обросла асцидиями, мидиями и прочим, была местной достопримечательностью для дайверов. Но осенью ее смыло тайфуном, там все дно поменялось. Вот, решили сделать новую елку», — рассказал корреспонденту ФАН Сергей Тесленко, дайвер-инструктор клуб подводного поиска «Восток»

Елок получилось не одна, а сразу две, немного разных конструкций. Дайверы решили погрузить на дно обе, чтобы украсить подводный пейзаж. Такие объекты представляют большой интерес для любителей подводных экскурсий, а в Приморье их много. К тому же посмотреть обитателей морского дна в регион приезжают из других стран.

«Мы уточнили у морских биологов, из какого материала лучше сделать елку. Они подтвердили нашу идею — к металлу лучше всего цепляется морская биота, то есть со временем елка обрастет водорослями, ракушками, будет по-настоящему нарядной», — добавил Сергей Тесленко.

Ранее ФАН писал, что археологи предложили открыть подводный музей на месте затопленного античного города Акра в Керченском проливе. Идею поддержали крымские дайверы.