Две «приличных» женщины крадут елку из подъезда. ФАН публикует видео

Владивосток, 26 декабря. Попытка жителей многоквартирного дома украсить подъезд елкой закончилась ее похищением. Зеленая красавица не простояла и нескольких дней, сообщает корреспондент ФАН.

«Решили поставить красивую елку в подъезде, и вот что сделали соседи», — рассказала жительница дома.

Нарядную новогоднюю красавицу, высотой под два метра, установили в подъезде жильцы дома. Но праздничное настроение продлилось недолго. Очень скоро вместо большой и красивой елки появилась маленькая и поломанная. На записи камеры видеонаблюдения видно, что подмену организовали две женщины. В дорогих шубах, спрятав лица в очках и масках, они выносят высокую елку и ставят на ее место маленькую.

«Случай уникален тем, что поставили что-то взамен», «На шубы хватило, а на елку не осталось», «Позорище, а потом удивляются, почему дети такие растут, а чему они могут научиться у таких вот взрослых», «Распечатайте фото и расклейте в лифте», — возмущаются жители Приморья в социальных сетях.

Жильцы дома подозревают в похищении елки кого-то из соседей и хотят вернуть пропажу, пристыдив их через социальные сети. А если это не возымеет эффекта, то готовы обратиться в полицию.

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