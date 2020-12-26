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Две «приличных» женщины крадут елку из подъезда. ФАН публикует видео

Две «приличных» женщины крадут елку из подъезда. ФАН публикует видеоВладивосток, 26 декабря. Попытка жителей многоквартирного дома украсить подъезд елкой закончилась ее похищением. Зеленая красавица не простояла и нескольких дней, сообщает корреспондент ФАН.

«Решили поставить красивую елку в подъезде, и вот что сделали соседи», — рассказала жительница дома.

Нарядную новогоднюю красавицу, высотой под два метра, установили в подъезде жильцы дома. Но праздничное настроение продлилось недолго. Очень скоро вместо большой и красивой елки появилась маленькая и поломанная. На записи камеры видеонаблюдения видно, что подмену организовали две женщины. В дорогих шубах, спрятав лица в очках и масках, они выносят высокую елку и ставят на ее место маленькую.

«Случай уникален тем, что поставили что-то взамен», «На шубы хватило, а на елку не осталось», «Позорище, а потом удивляются, почему дети такие растут, а чему они могут научиться у таких вот взрослых», «Распечатайте фото и расклейте в лифте», — возмущаются жители Приморья в социальных сетях.

Жильцы дома подозревают в похищении елки кого-то из соседей и хотят вернуть пропажу, пристыдив их через социальные сети. А если это не возымеет эффекта, то готовы обратиться в полицию.

Ранее ФАН сообщал о краже в Ломоносове. В местный супермаркет зашел мужчина в синей куртке и похитил бутылку коньяка за 140 тысяч рублей.

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