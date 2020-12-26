Во Владивостоке сторонники ЗОЖ устроили маскарад в центре города

м Владивосток, 26 декабря. Любители бега проводили уходящий год массовым забегом в карнавальных костюмах. Необычный марафон проходит во Владивостоке в шестой раз, сообщает корреспондент ФАН.

«Это мероприятие, на котором всегда весело, можно получить много положительных эмоций и вдохновение, чтобы поставить личную беговую цель на следующий год. И кончено, обладатель самого яркого костюма получает приз», — рассказывает организатор мероприятия, Ольга Гаева.

С каждым годом число участников экстравагантной затеи растет, на этот раз удивили своим внешним видом прохожих более 100 человек. Среди них можно было встретить как детей, так и любителей здорового образа жизни преклонного возраста.

После разминки при -10 по Цельсию забег стартовал. Несмотря на озорной внешний вид, дистанции вполне серьезные — один и пять километров. По итогам забега призы получили обладатели самых креативных нарядов. Это были костюмы елки, йети и образы исполнителей группы Little Big.

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