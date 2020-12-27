Взрыв салюта едва не привел к тяжелым травмам приморца, ФАН публикует видео

Владивосток, 27 декабря. Неосторожность при запуске бытового салюта едва не обошлась без тяжелых травм в приморском городе Артеме. Как известно ФАН, от взрыва молодой человек получил ожоги.

Салют должен был стать украшением пятничной вечеринки в одном из ночных клубов. Молодой человек установил коробку с фейерверком на улице и попытался поджечь фитиль. По неосторожности сделать это сразу не получилось, он замешкался и едва успел убрать голову от выстрелившего заряда. Мужчина получил ожоги рук и лица, но остался жив.

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