Оленя спасли из "ледяной ловушки" в Приморье

Владивосток, 26 декабря. В Шкотовском районе Приморского края охотоведы вернули в лес пятнистого оленя, который не мог выбраться с замерзшего водохранилища. Животное загнали на лед дикие собаки, сообщает корреспондент ФАН.

«Обычно копытные на лед не выходят, но накануне выпал снег, превратив замерзшую поверхность водохранилища в заснеженную целину. Это сыграло с оленем злую шутку – оказавшись на льду, он начал скользить и через некоторое время окончательно выбился из сил», — рассказал заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

Оленя, который сидел без движения на льду водохранилища, заметили рыбаки. Животное не выглядело раненым или больным, но не могло двигаться. Рога у него были обмотаны лентой ограждения.

Сотрудники охотнадзора, которые прибыли на место с полицией, осмотрели оленя и, убедившись, что он не ранен, оттащили его на берег. Как только олень почувствовал под ногами твердую почву, он самостоятельно встал и отправился в лес.

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