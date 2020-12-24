Приморские рыбаки осваивают авиацию в качестве такси, ФАН публикует видео

Владивосток, 24 декабря. В устье реки Сучан, популярном у рыбаков Приморья, заметили любителей подледного лова, которые прибыли на легкомоторном летательном аппарате. Необычное транспортное средство произвело фурор среди рыбаков.

«Нет, ну а что — если есть у человека лишние деньги, он что, должен как все, пойти Круизер утопить, чтобы выделиться?», «Ждем появления рыбаков на воздушных шарах и конных каретах», — обсуждают видео в социальных сетях Приморья.

На видео, которое набирает популярность в приморских пабликах видно, что на льду среди рыбаков стоит небольшой летательный аппарат, а на следующих кадрах он уже эффектно взлетает. Как выяснил корреспондент ФАН, на льду приземлился дельталет, один из многочисленных представителей сверхлегкой авиации, которые летом предоставляют услуги воздушных прогулок для туристов на местных пляжах. Однако в качестве такси для рыбаков его заметили впервые.

Ранее ФАН писал о том, как рыбак пять часов отогревал полумертвого от холода бобра. На реке Ока он увидел примерзшего ко льду животное, которое уже не двигалось, но еще дышало.