Пациент выпал из автомобиля скорой помощи и скончался в Приморье

Владивосток, 24 декабря. 70-летний житель Дальнереченска выпал из автомобиля скорой помощи по дороге в больницу. Тяжелые травмы, которые получил мужчина при падении, оказались несовместимы с жизнью, сообщает корреспондент ФАН.

По версии, которую озвучили врачи скорой помощи, пожилому мужчине из села Ариадного понадобилась госпитализация в центральную больницу Дальнереченска. Это примерное два часа пути, временами по грунтовым дорогам.

В пути мужчина начал вести себя неадекватно, утверждают медики, передвигался по салону и ругался. Фельдшер пытался его успокоить, но тот не реагировал на слова, а в какой-то момент и вовсе пнул заднюю дверь и выпал на дорогу.

Спасти мужчину не удалось, от полученных тяжелых травм он скончался на месте. Сотрудники полиции, которые прибыли на место, приступили к изучению всех деталей необычного происшествия. В частности, установлено, что водитель только в этом году уже трижды получал штрафы за нарушение скоростного режима.

Другую версию высказывают односельчане погибшего. По дороге, по которая связывает Ариадное с районным центром, часто встречаются ухабы и рытвины. Дверь медицинского УАЗа вполне могла открыться на ходу от наезда кочку, особенно на высокой скорости.

Как сообщили в полиции, предстоит следственная проверка, в ходе которой будет проведена экспертиза, а слова медика и водителя будут тщательно проверены.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году был отмечен рост нападений на врачей и сотрудников скорой помощи. Страх заразиться новой коронавирусной инфекцией и отсутствие базовых знаний о COVID-19 стали основными причинами этой тенденции, следует из данных Международного комитета Красного Креста.