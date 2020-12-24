Владивосток, 24 декабря. Бродячие собаки напали на школьника в Уссурийске, когда тот возвращался домой после занятий. От тяжелых травм его спас случайный прохожий, сообщает корреспондент ФАН.

«Сегодня мой ребенок возвращался со школы домой и на него напали две бродячие собаки, спасибо большое мужчине, который отогнал их от ребенка. Посреди дня, в центре города, собаки нападают на детей, это просто ужас!» — рассказала мать пострадавшего ребенка.

Нападение произошло в центральной части города, поэтому на помощь ребенку быстро пришли очевидцы. Собаки, которые по внешнему виду похожи на бродячих, сбежали.

Ребенок получил ссадины и синяки от укусов, которые могли бы быть серьезнее, если бы не зимняя одежда. Но, по словам матери, ее сын сильно напуган, поэтому помимо детского терапевта придется обратиться за помощью к психологу.

Также в Приморье на прохожего в городе Артеме напал беспризорный алабай, сообщал ФАН ранее. Прибывшим на место полицейским пришлось застрелить собаку