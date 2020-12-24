Студенты-медики из Приморья получат выплаты за помощь в борьбе с COVID-19

Владивосток, 24 декабря. Выплаты в размере 7 или 10 тысяч рублей могут получить студенты-медики Приморского края. Благодарность выделяется за помощь медучреждениям в лечении пациентов с коронавирусом.

Денежные средства за ноябрь и декабрь в размере 10 тысяч рублей в месяц утверждены для студентов, ординаторов, аспирантов Владивостокского базового медицинского колледжа и Тихоокеанского государственного медицинского университета. По 7 тысяч рублей начислят тем, кто получает среднее профессиональное образование. Выплаты будут осуществляться за фактически отработанные дни.

«Помощь студентов была очень своевременной во время пиковых нагрузок осеннего эпидемиологического периода. Мы благодарим каждого будущего медицинского работника за поддержку и стремление внести свой вклад в сохранение здоровья приморцев», — прокомментировала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Недавно российский лидер Владимир Путин распорядился выплатить врачам, работающим в «коронавирусных» больницах, двойные оклады за работу в новогодние праздники. Указание президент дал на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.