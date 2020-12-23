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Продавец авто случайно сжег иномарку во Владивостоке, ФАН публикует видео

Продавец авто случайно сжег иномарку во Владивостоке, ФАН публикует видеоВладивосток, 24 декабря. Неосторожность водителя стала причиной пожара на авторынке во Владивостоке. В результате полностью сгорела одна из машин, которая была выставлена на продажу, сообщает корреспондент ФАН.

«Похоже, что утопленник полыхнул, проводка не выдержала», — делятся предположениями пользователи социальных сетей.


Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, такая версия имеет под собой веские основания. Нередко подержанные иномарки из Японии попадают в Россию после серьезной аварии или затопления, что в последствии может привести и к таким результатам.

В комментарии к видео выдвигается иная версия причины возгорания. Якобы владелец авто давно не мог его продать и всеми силами пытался подтолкнуть его к реализации, для чего зажег на приборной панели церковную свечу. В какой-то момент он отвлекся, и машина загорелась. Транспортное средство выгорело дотла, а в МЧС ее владелец обращаться не стал.

Как сообщал ранее ФАН, короткое замыкание в электрощитовой едва не стало причиной пожара в школе. Преподаватели оперативно вывели детей из задымленного здания. Инцидент произошел в школе села Касаткино Архаринского района утром.

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