Продавец авто случайно сжег иномарку во Владивостоке, ФАН публикует видео

Владивосток, 24 декабря. Неосторожность водителя стала причиной пожара на авторынке во Владивостоке. В результате полностью сгорела одна из машин, которая была выставлена на продажу, сообщает корреспондент ФАН.

«Похоже, что утопленник полыхнул, проводка не выдержала», — делятся предположениями пользователи социальных сетей.



Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, такая версия имеет под собой веские основания. Нередко подержанные иномарки из Японии попадают в Россию после серьезной аварии или затопления, что в последствии может привести и к таким результатам.

В комментарии к видео выдвигается иная версия причины возгорания. Якобы владелец авто давно не мог его продать и всеми силами пытался подтолкнуть его к реализации, для чего зажег на приборной панели церковную свечу. В какой-то момент он отвлекся, и машина загорелась. Транспортное средство выгорело дотла, а в МЧС ее владелец обращаться не стал.

Как сообщал ранее ФАН, короткое замыкание в электрощитовой едва не стало причиной пожара в школе. Преподаватели оперативно вывели детей из задымленного здания. Инцидент произошел в школе села Касаткино Архаринского района утром.