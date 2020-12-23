Силовики устроили облаву на острове в Приморье

Владивосток, 23 декабря. Десант из сотрудников ФСБ, уголовного розыска и Росгвардии высадился на отдаленном острове Приморского края, Путятина. Семеро местных жителей были задержаны в ходе рейда, сообщает корреспондент ФАН.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты гладкоствольное ружье без разрешительных документов, боеприпасы, стеклянная банка и полимерный пакет с наркотическим веществом растительного происхождения», — сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Массовый визит на остров Путятина сотрудники правоохранительных органов нанесли в рамках операции «Арсенал». Из-за отдаленности на островных территориях Приморья часто укрываются и ведут свою деятельность разного рода преступники. Как правило, это браконьеры или производители наркотиков.

Семеро жителей острова покинули его вместе с силовиками для дальнейших разбирательств. Всего в ходе операции «Арсенал» задержаны 92 человека, изъяты 162 единицы оружия, 598 патронов.

Ранее ФАН сообщал, что в деревне под Новосибирском раскрыта нелегальная мастерская по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. Оружейным подпольщиком оказался 40-летний житель поселка Каинская Заимка.