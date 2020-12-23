В Приморье врачи спасли жизнь тигренку, ФАН публикует видео операции

Владивосток, 23 декабря. Приморские врачи смогли спасти жизнь раненому тигренку, которого подобрали в лесу месяц назад. Хирурги впервые в мире смогли восстановить двигательные функции раненому тигру из дикой природы, сообщает корреспондент ФАН.

«Общее физиологическое состояние животного было очень опасным, его жизнь буквально висела на волоске. Не приди люди ему на помощь, больше двух дней он не прожил бы. Прогнозы по возможности возвращения в дикую природу можно будет делать не раньше, чем через полгода. Все будет зависеть от восстановления лапы и от результатов обязательных тестов на умение добывать себе пропитание и реакции на человека. Сделаем все возможное, чтобы шанс у тигренка появился», — говорит Виктор Кузьменко, директор МРОО «Центр «Тигр».

В конце ноября приморские пограничники нашли окровавленные следы тигра и обратились в Службу охотничьего надзора. Специалисты вскоре обнаружили тигренка с серьезными травмами передних конечностей и другими внешними повреждениями. Животное доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных для экстренной помощи. В ходе обследования обнаружились травмы мягких тканей и сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, а также перелом кости плюсны на задней лапе. К лечению решили подключить хирургов травматологического профиля из Владивостокской клинической больницы №2.

«Конечно, у нас иной профиль, чем у ветеринаров, но кости есть кости, и принципы стабильной и правильной фиксации переломов костей одинаковы для людей и зверей, и проводя операции мы чувствовали себя уверенно. Мы сделали все возможное для сохранения двигательной функции передней лапы животного: выполнили репозицию костных отломков и их стабилизацию титановыми пластинами с винтами и спицами», — комментирует Никита Верещак, травматолог-ортопед Владивостокской клинической больницы № 2.

Операций понадобилось несколько, раны затягиваются, переломы, судя по снимкам, срастаются правильно. Аппетит у тигренка хороший, только за первые две недели он набрал 10 кг веса.

«Конечно, самый настоящий герой — тигренок, желание жить которого позволяет ему быстро восстанавливаться. Из-за быстрой регенерации мышечной и костной тканей, а также наличия в лапе металлических пластин и спиц, по общему мнению участвовавших в спасении тигренка людей, он получил кличку «Росомаха» в честь одноименного персонажа комиксов. Как бы дальше не сложилась его судьба, факт успешных операций — это уже маленькое «чудо». Очень надеюсь, что «Росомаха» продолжит нас и дальше удивлять», — рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

По мнению специалистов, травмы маленький тигр мог получить в схватке с другим хищником.

Ранее ФАН писал, что специалисты Охотнадзора в Приморье отловили тигрицу, которая с начала декабря нападала на собак в селах Дальнереченского района Приморья. Хищнице не хватало еды в лесу, поэтому она стала выходить к людям.