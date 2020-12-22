Почти 8 тысяч приморцев получили выплаты за работу с пациентами с COVID-19

Владивосток, 22 декабря. Почти восемь тысяч жителей Приморского края получили стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в региональном правительстве.

На выплаты работающим с «коронавирусными» пациентами из краевого бюджета выделили 1,2 млрд рублей. С апреля текущего года деньги получили 7928 человек.

Кроме того, с начала пандемии врачи, медперсонал, дезинфекторы и санитары получают «ковидные» доплаты из средств федерального бюджета. На это с 1 апреля по 31 октября было выделено 1,75 млрд рублей.

«На постоянном контроле минздрава — вопрос регулярности выплат, незамедлительный разбор причин малейших сбоев сроков перечисления средств персоналу», — отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Средства на стимулирующие выплаты медицинским и другим работникам направляются в учреждения в полном объеме по мере поступления финансирования за счет минздрава Приморья из резервного фонда правительства края.

Президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции, объяснил политику государства в вопросы выплат для россиян.