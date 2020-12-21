Название новой авиакомпании Дальнего Востока объявят 31 декабря

Владивосток, 21 декабря. Конкурс на название новой региональной авиакомпании стартовал среди жителей Дальнего Востока. Итоги подведут в последний день года.

На странице конкурса aviadv.ru жители Дальнего Востока могут выбрать один из имеющихся вариантов названия для авиакомпании или предложить свой. Среди вариантов есть «Тайга», «Дальний Восток», «Аврора», «Крылья», «Дальавиа», «Восток», «Крылья Востока», «Альбатрос».

«Авиакомпания будет учитывать интересы всего Дальнего Востока, мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники, поэтому решили выбрать ее название открытым голосованием», — цитирует пресс-служба вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Новую авиакомпанию создают по поручению российского лидера Владимира Путина для того, чтобы повысить транспортную доступность регионов Дальневосточного федерального округа, развить местное и межрегиональное авиасообщение.