В Приморье мужчина расстрелял посетителей киоска, ФАН публикует видео

Владивосток, 21 декабря. В поселке Сибирцево неизвестный напал на посетителей магазина с ружьем. Сделав несколько выстрелов, мужчина скрылся, сообщает ФАН.

Около полудня к киоску неподалеку от автовокзала подъехала белая иномарка. Из нее вышел молодой человек и почти сразу открыл стрельбу по стоявшем у торговой точки молодым людям. Перезарядив ружье, он дождался, пока дверь киоска откроет и выстрелил еще раз, после чего сел в автомобиль и уехал.

На месте работают сотрудники полиции, марка и номера машины, а также приметы нападавшего переданы в розыск. Данных о раненых и погибших на данный момент нет. По информации источника ФАН, нападение могло быть связано с попыткой рэкета в отношении владельцев киоска.