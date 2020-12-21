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Юные жители Приморья получили поздравления по видеосвязи от Деда Мороза

Юные жители Приморья получили поздравления по видеосвязи от Деда Мороза

Владивосток, 21 декабря. Акция «Звонок от Деда Мороза» успешно прошла во Владивостоке. Свыше 20 детей в Приморье получили поздравления с Новым годом от Деда Мороза по видеосвязи.

Участники акции оставляли свои заявки через официальный аккаунт краевого правительства в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Среди всех желающих случайным образом были выбраны 20 победителей. Всего на участие в акции было подано более 300 заявок из разных уголков Приморья.

Первую пожарную дружину добровольцев ранее сформировали в Приморском крае. В нее вошли шесть жителей Надеждинского района, которых обучили профессиональным навыкам.

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