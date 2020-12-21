Юные жители Приморья получили поздравления по видеосвязи от Деда Мороза

Владивосток, 21 декабря. Акция «Звонок от Деда Мороза» успешно прошла во Владивостоке. Свыше 20 детей в Приморье получили поздравления с Новым годом от Деда Мороза по видеосвязи.

Участники акции оставляли свои заявки через официальный аккаунт краевого правительства в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Среди всех желающих случайным образом были выбраны 20 победителей. Всего на участие в акции было подано более 300 заявок из разных уголков Приморья.

Первую пожарную дружину добровольцев ранее сформировали в Приморском крае. В нее вошли шесть жителей Надеждинского района, которых обучили профессиональным навыкам.