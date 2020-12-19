Тысячи людей пришли на открытие супермаркета во Владивостоке ради шоу Назарова

Владивосток, 19 декабря. В социальных сетях Приморья горячо обсуждают открытие супермаркета во Владивостоке, на которое пришли тысячи местных жителей, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. В шоу, посвященном событию, принял участие актер Дмитрий Назаров.

«Так плотно, что даже для короны не оставили места», «магазин, может и большой, но это совсем не повод вот так людей в кучу собирать, все-таки ковид еще не победили», — сетуют жители Приморья в социальных сетях.

На опубликованных кадрах с открытия супермаркета видно, что он буквально забит людьми. И если маски можно заметить почти на каждом, то о соблюдении социальной дистанции не может быть и речи.

На мероприятии был замечен актер Дмитрий Назаров, широко известный благодаря роли в сериале «Адская кухня». Он провел кулинарный поединок среди местных шеф-поваров и поздравил горожан с открытием супермаркета.

О реакции полиции и краевых властей на событие пока ничего не известно, однако в Приморье действуют ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей за нахождение на территории торговых объектов посетителей без медицинских масок.

Ранее ФАН писал, что Правительство Санкт-Петербурга пока не планирует снимать введенные на фоне сложной эпидемиологической обстановки ограничения.