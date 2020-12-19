В Приморье будут пересаживать органы

Владивосток, 19 декабря. На базе краевой клинической больницы №1 во Владивостоке начинает отделение трансплантологии, первое в истории Приморского края. О том, как появилась идея пересаживать органы в Приморье и почему это важно корреспонденту ФАН рассказал хирург Иван Шульга.

«Конечно, у кого есть деньги, едут за трансплантацией органов заграницу. Но нужно понимать, что они там обсуживаются по остаточному принципу, в первую очередь – свои граждане. Поэтому мы тоже должны давать возможность нашим гражданам получить такую помощь. Это наши люди, наше достояние», — считает Иван Шульга.

Идея создать в Приморье отделение трансплантологии пришла хирургу Иван Шульге в 2004 году, во время обучения в Москве. Тогда в столице уже успешно пересаживали различные донорские органы, и врач посчитал, что у себя в крае можно делать тоже самое. Однако поддержки у местных властей найти не удалось, но от своей идеи мужчина не отказался. И вот, спустя более 15 лет, новое отделение готовится приступить к работе. Самое важное – современная лаборатория, которая позволит точно определить совместимость донорского органа с пациентом, уже есть.

«Очень важно точно определить все фенотипы, чтобы донорский орган прижился. Как правило, это конечно родственники пациента, тут совпадение может быть очень высоким. Без качественных лабораторных исследований операция невозможна», — рассказал Иван Шульга корреспонденту ФАН.

Но никакая техника не поможет, если не будет квалифицированных врачей. С этим, по словам Ивана Шульги, проблем нет. Уже готова первая бригада – два хирурга, анестезиолог и реаниматор, есть лаборанты. Более того, есть много врачей, которые хотели бы работать в отделении, а значит, скоро они пройдут обучение и будут готовы помогать приморцам, для которых трансплантация — последний шанс.

«Люди у нас привыкли, что пересадка органов — это где-то далеко, в Москве в лучшем случае, а так быть не должно. Трансплантология — это единственная возможность для пациентов, в тех случаях, когда другие методы лечения не помогают. Это жизни, которые мы можем сохранить», — считает Иван Шульга.

На Дальнем Востоке пересадка органов на постоянной основе проводилась только в Хабаровске, причем в последний раз — в 2002 году. Поэтому открытие современного центра трансплантологии для сферы здравоохранения и жителей региона станет настоящим событием. Сейчас отделение подало заявку на лицензию, а к первой операции планирует приступить уже в следующем году. Все услуги можно будет получить по полису ОМС.