Во Владивостоке поселились белые цапли

Владивосток, 19 декабря. Большие белые цапли поселись в одной из рек краевой столицы. Для птиц это временная остановка по пути в Корею, Китай или Индию, выяснил корреспондент ФАН.

«Замечательный у нас город... Идешь по улице, о цапля белая! И как назло камеры с собой нет. Возвращается через часа полтора с камерой, а там уже 5. Удивительно, в черте города, в грязной, мелкой речке такая белоснежная красота и так близко, и если совсем в клюв камеру не совать, даже и не боятся. По идеи они уже должны были улететь в Корею, но видать находят еще пропитание здесь. Вот интересно, что они могут в этой, Второй речке найти?!» — рассказывает фотограф Мария Маркина.

Красивые белые птицы сразу стали объектом внимания фотографов. Снимки, на которых цапли позируют на фоне городской застройки и загрязненной бытовым мусором реки быстро стали популярными в социальных сетях.

«Это большие белые цапли. Размах их крыльев может достигать 1,45 м. Отличить этот вид от других можно по ярко-оранжевому клюву. Для Приморского края большая белая цапля – пролетный и гнездящийся вид», — сообщил младший научный сотрудник лаборатории орнитологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, кандидат биологических наук Константин Масловский.

Появление цапель в Приморье типично для сентября-октября, но в декабре они останавливаются в городе крайне редко. Но ученые уверены, что скоро они продолжат свой путь и покинут Владивосток.

Ранее ФАН писал, что бывший морпех спас цаплю, попавшую в резервуар с водой и мазутом. Птица застряла в резервуаре, установленном на территории заброшенного военного склада во Владивостоке.