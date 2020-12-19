Гонки на хаски будут развивать удэгейцы в Приморье

Владивосток, 19 декабря. Житель села Красный Яр выиграл грант в конкурсе «Русский север» на развитие ездового спорта в Приморье. Юрий Канчуга рассказал ФАН, что хочет возродить традиции народа Удэге в Приморье.

«Юрий Канчуга из села Красный Яр выступил с проектом «Развитие традиционного ездового спорта» и выиграл грант на сумму 413 тысяч рублей», – сообщила ФАН заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Своих первых питомцев — двух хаски, сотрудник заповедника «Бикин» приобрел три года назад, когда решил возродить в родном селе культуру обращения с ездовыми собакам. Сейчас у него небольшой вольер и семь собак, которые тренируются каждую зиму. На деньги гранта он планирует купить межсезонные нарты, к которым летом крепятся колеса. Таким образом, собаковод сможет тренироваться круглый год.

«Наши предки использовали собак для передвижения конечно не так активно, как, скажем, жители тундры, но нарты и псы были неотъемлемой частью удэгейских и нанайских стойбищ реки Бикин», — рассказал Юрий Канчуга.

Нюансы древней профессии каюра Юрий ездил узнавать в Якутию. В селе Янракыннот молодой Канчуга учился у заводчиков собак породы хаски, а совершенствовать навыки ему помогал чемпион международных гонок на собачьих упряжках «Гонка Надежды» сезона 2019 — 2020 года.

Сибирские хаски, или просто хаски живут рядом с людьми уже на протяжении нескольких веков. Причем появились они именно благодаря жителям русского крайнего севера. Эти люди особо нуждались в выносливой и быстрой собаке, которая помогала бы им перевозить добычу с мест охоты в дома. Поэтому они вывели особую породу, с густым мехом, хорошим зрением, большой силой и безграничной энергией.