Странные игры таксистов привлекли внимание водителей во Владивостоке

Владивосток, 19 декабря. В социальных сетях Приморского края горячо обсуждают видео с автомобильного регистратора, на котором запечатлен необычный конфликт двух таксистов. После серии взаимных атак на дороге они нежно обнимают друг друга, сообщает корреспондент ФАН.

«Какие-то брачные игры, похоже», «А есть закон, чтобы у таких вот права отбирать, они же всем ехать мешают?», «Что они вообще на дороге делают? В том смысле, почему ещё не ходят пешком? Давно пора», — комментируют видео в социальных сетях.

На кадрах видно, что Toyota Sai не уступает дорогу Prius, после чего начинается стычка прямо на проезжей части. Оба водителя подрезают друг друга и провоцируют аварийную ситуацию. Все происходит на оживленном проспекте в час-пик и легко может закончиться массовой аварией.

Наконец автомобили замедляют ход прямо посередине дороги, рядом с автобусной остановкой. Водители решительно выходят из машину, идут навстречу и вместо ожидаемой в таких случаях перепалки и даже драки, происходят по-настоящему горячие объятия.

Несмотря на хэппи-энд, записью заинтересовали в полиции Приморья. На ее основании оба водителя могут быть привлечены к ответственности за такое поведение на дороге.