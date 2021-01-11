Главарь банды автомошенников предстанет перед судом в Приморье

Владивосток, 11 января. Мошенники в Приморье заключали договоры на поставку машин из Японии, но условия сделки не выполняли. Организатор преступной схемы, 26-летний житель Большого Камня, предстанет перед судом.

«Желая обогатиться, злоумышленники арендовали офис и создали интернет-сайт с фейковыми фотографиями и объявлениями о поставке во Владивосток автотранспорта с аукционов из Японии по соблазнительно низким ценам», — сообщили ФАН в приморской полиции.

Злоумышленники воспользовались популярностью японских интернет-аукционов, на которых можно пробрести подержанную машину значительно дешевле, чем на авторынке Приморья. Из-за сложностей в оформлении сделки и языковых барьеров, самостоятельно купить таким способом машину непросто, поэтому существует множество фирм посредников. Жертвы заключали с обманщиками фиктивные договоры поставки и перечисляли деньги на счет липовой компании, полагая, что последняя добросовестно исполнит договорные обязательства. Однако товар потерпевшие так и не получили, после чего обратились в полицию. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей.

Подсудимому инкриминируется состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Неосторожность водителя стала причиной пожара на авторынке во Владивостоке, сообщал ранее ФАН. В результате полностью сгорела одна из машин, которая была выставлена на продажу.