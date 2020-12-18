Женщина устроила ограбление в отделении банка в Приморье

Владивосток, 18 декабря. Полицейские задержали в городе Артеме подозреваемую в совершении грабежа. Девушка пыталась отобрать деньги, которые выдал банкомат другой женщине, передает корреспондент ФАН.

«33-летняя жительница Артема была задержана и доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Со слов задержанной, на похищенные денежные средства она купила продукты питания и алкогольные напитки», — сообщили в приморской полиции.

По словам потерпевшей, она зашла в отделение банка снять деньги со счета и воспользовалась банкоматом. Она не обратила внимания на девушку, вставшую у нее за спиной в этот момент, так как посчитала, что та заняла очередь. Когда аппарат выдал купюру 5000 рублей, незнакомка схватила ее и бросилась наутек. Но хозяйка денег попыталась отобрать их, впрочем, не удачно. В ходе драки грабительнице удалось вырваться и покинуть место преступления.

Благодаря записям с камер наблюдения личность нападавшей удалось быстро установить, ее задержали по месту проживания. Деньги, по собственному признанию, она успела потратить на еду и алкоголь. Сейчас она находится под домашним арестом.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации — грабеж, совершенный с применением насилия.

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