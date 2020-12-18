Половина жителей Приморья осталось без ОМС

Владивосток, 18 декабря. Жители Приморья обеспокоены судьбой своих полисов ОМС, выданных компанией «Спасские ворота». Страховщика в начале месяца лишили лицензии, выяснил ФАН.

«Как теперь к врачу ходить, если полис не действителен?», «Куда теперь идти за новой страховкой, наверное, теперь платная будет», — недоумевают жители Приморья в социальных сетях.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» из-за нарушения правила инвестирования активов. По мнению регулятора, действия страховщика поставили под угрозу клиентов.

Известие вызвало огромные очереди в офисе компании во Владивостоке, жители города пытаются выяснить дальнейшую судьбу своей страховки. По закону, страховщик больше не может оказывать услуги по ОМС.

«Да, сейчас мы не можем работать по ОМС, но в этом ничего страшного нет. Все наши клиенты, а это почти половина застрахованных жителей Приморья, могут получать медицинскую помощь в полном объеме», — рассказали в офисе АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» во Владивостоке.

Как выяснил корреспондент ФАН, полисы будут действовать еще два месяца без каких-либо ограничений. Функции страховщика на это время берет на себя ТФОМС Приморского края. Информацию подтвердили и в Минздраве.

«Никаких ограничений на прием пациентов с полисом данной страховой компании у бюджетных медучреждений нет. Помощь оказывается всем пациентам в прежнем режиме и объеме», — рассказала Светлана Дмитриченко, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Приморского края.

Клиенты «Спасских ворот» могут выбрать другую компания, а могут и не делать этого — по прошествии двух месяцев их автоматически передадут действующему на территории края страховщику.