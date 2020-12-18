Власти засыпают Владивосток искусственным снегом для подготовки к Новому году

Владивосток, 18 декабря. Площадь Владивостока, недавно пострадавшего от ледяного шторма, посыпают искусственным снегом. Центр города таким образом готовят к празднованию Нового года, выяснил корреспондент ФАН.

«Нам льда на улицах мало, давайте еще площадь снегом завалим», «Отличная идея, город теперь по-новогоднему выглядит, а то этот серый асфальт никак с праздничным настроением не стыкуется», — мнение жителей Владивостока разделилось.

Снегогенераторы, подобные тем, что работают на лыжных курортах, завез на площадь столицы ДФО один из подрядчиков, который занимается украшением территории к Новому году. Первостепенная задача — собрать достаточное для строительства крепости с башнями количество снега. Затем устройства будут перемещать по всей площади, чтобы укрыть ее снежным настом.

В то же время во Владивостоке в усиленном режиме убирают с дорог и тротуаров лед, оставшийся после шторма, который накрыл город в конце ноября. По-прежнему из-за гололедицы затруднен проезд по межквартальным дорогам, а больше всего нареканий вызывает у горожан состояние тротуаров и особенно уличных лестниц, которых во Владивостоке из-за сложного рельефа очень много.