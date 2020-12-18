В Приморье поймали убивавшую собак тигрицу и державшую в страхе местных жителей

Владивосток, 18 декабря. Специалисты Охотнадзора отловили тигрицу, которая с начала декабря нападала на собак в селах Дальнереченского района Приморья. Хищнице не хватало еды в лесу, поэтому она стала выходить к людям, выяснил корреспондент ФАН.

«Отсутствие большого опыта в охотах, а также неблагоприятные погодные условия и низкая кормовая база заставили молодую хищницу переключиться на собак, которые оказались доступной добычей. Не исключено, что свою роль сыграло какое-нибудь заболевание, о котором мы пока не знаем. Ответ на этот вопрос мы получим, обработав результаты взятых анализов», — рассказал ФАН Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

С начала декабря из сел северной части Приморья стали поступать сообщения об убитых тигром собаках. Нападения происходили в темное время суток, с короткими промежутками времени и в разных местах, местные жители даже начали подозревать, что хищников несколько. Специалисты Центра «Амурский тигр» поспешили успокоить людей – тигр скорее всего один и возможно болен. На его поиски отправилась группа по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками Службы охотничьего надзора Приморского края. Но хищника долго не удавалось отловить, он скрытно перемещался между несколькими селам, никак не давая себя выследить. Наконец неудача во время очередной охоты на домашнюю собаку вывела специалистов на животное.

«От местных жителей поступила информация, что тигрица задавила очередную собаку, но есть ее не стала, так как была спугнута людьми. На место немедленно отправились специалисты конфликтной группы, которые, обнаружив труп собаки, организовали засаду, надеясь на возвращение тигрицы к добыче. Так и вышло: спустя некоторое время хищница вернулась, и специалисты ее отловили. После чего организовали ее доставку в Центр реабилитации тигров и других редких животных в с. Алексеевка», — рассказал Алексей Суровый, заместитель Министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края - начальник Управления по охране объектов животного мира и ООПТ.

Как выяснилось, тигрице всего два года, она только начала самостоятельную жизнь. По всей видимости, из-за неопытности она не смогла добывать пищу в лесу и попробовала охотиться на более легкую добычу — домашних собак. Сейчас задача сотрудников Центра «Амурский тигр» выяснить, насколько животное готово к возвращению в дикую природу и насколько оно опасно для человека. Если все пройдет успешно, то тигрицу выпустят в районе, где ситуация с кормовой базой обстоит лучше, чем в ее родных местах. Это может быть как Приморский, так и Хабаровский край.

Ранее ФАН сообщал, что в Приморском крае тигр совершил несколько нападений на собак. В первый раз это произошло в селе Ракитном, тогда хищника спугнул хозяин дома, который услышал подозрительный шум. После подобное повторилось в селе Боголюбовка, там владелец породистой собаки нашел ее утром мертвой, а рядом заметил тигриные следы.