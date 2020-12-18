Буровые платформы у берегов Находки напугали приморцев

Владивосток, 18 декабря. Жители южного Приморья взволнованы появлением у берегов города Находки двух буровых платформ. Как выяснил корреспондент ФАН, поводов для беспокойства нет.

«Они прям тут бурить собрались? Прощай, экология», «Это страшно просто, тут же ничего не останется, если они нефть начнут качать, весь берег черный будет, в море все погибнет!» — делятся тревожными настроениями пользователи социальных сетей.

Две буровые платформы на буксирах встали на рейде недалеко от Находки. Как удалось выяснить, это установки «Северное Сияние» и «Полярная Звезда», способные вести разведку и добычу нефти на глубине от 70 до 7500 метров. Однако планов по освоению недр Японского моря у оператора платформ нет.

Плавучие буровые установки в начале декабря прошли подготовку в Сахалинском Холмске и отправились для проведения ремонта в КНР. О планах провести их техобслуживание ООО «Газпром флот» сообщал еще в конце весны этого года.

Ранее в Приморье прибыла стартовая платформа Odyssey проекта «Морской старт». Планируется, что плавучий космодром будет базироваться неподалеку от Владивостока, а для запуска ракеты переходить ближе к экватору.