Три новых ФАПа появятся в Приморье в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

Владивосток, 17 декабря. Еще три фельдшерско-акушерских пункта откроют в Пожарском районе Приморского края, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мобильные медицинские объекты появятся в селах Ясеневый, Соболиный и Никитовка. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В ближайшее время их оснастят современным медицинским оборудованием, в том числе новой мебелью, электрокардиографом, автоматическим дефибриллятором, гинекологическим креслом.

Будут созданы все условия для работы в ФАПах выездных медбригад центральной районной больницы и краевых учреждений здравоохранения, указала главный врач Пожарской центральной районной больницы Нина Коробко.

«Сегодня таким образом решается вопрос с предоставлением медицинской помощи в села, где нет докторов. Будет разработан график выезда врачей: гинеколога, окулиста, психиатра, нарколога, педиатра и терапевта», — добавила она.

Накануне стало известно о завершении строительства фельдшерско-акушерского пункта в приморском селе Родниковый в рамках нацпроекта «Здравоохранение».