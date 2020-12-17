В Находке пресекли незаконное привлечение средств дольщиков

Владивосток, 17 декабря. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края пресекла незаконное привлечение средств дольщиков в Находке.

Инспекторы выявили нарушения у застройщика «Находкинское строительное управление», который не предоставил проектные декларации. Таким образом у него не было прав привлекать деньги участников долевого строительства к проекту. Позднее документация была доработана и откорректирована, сообщили в правительстве Приморского края.

«Это позволило увеличить парковочные места на придомовой территории, сократить расходы на строительство отдельно стоящего паркинга и уделить большее внимание благоустройству площадок для отдыха жителей дома», — указали специалисты.

На данный момент дом соответствует всем необходимым требованиям. В декабре будет выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что в России могут изменить схему учета обманутых дольщиков. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства готовит законопроект, который позволит вести персонифицированный учет обманутых дольщиков.