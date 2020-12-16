В Приморье решение о 31 декабря оставят за руководителями компаний

Владивосток, 16 декабря. Руководители предприятий Приморского края самостоятельно примут решение о выходном дне 31 декабря. Такое заявление сделал губернатор региона Олег Кожемяко.

Объявить 31 декабря выходным днем, по словам губернатора, могут только в некоторых в организациях. От деятельности компаний не должно зависеть жизнеобеспечение местных жителей.

«Есть масса предприятий и организаций, которые просто обязаны и будут работать 31 декабря. Это в первую очередь жизнеобеспечивающие структуры», — приводит пресс-служба правительства Приморья слава губернатора.

Кожемяко добавил, что сам будет 31 декабря работать. Он также посоветовал сократить рабочий день для женской половины сотрудников министерств и департаментов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что 31 декабря является рабочим днем в 2020 году. Но региональные власти могли объявлять последний день года выходным. Такое решение приняли уже 32 субъекта РФ.