Жители Русского острова снова остались без света

Владивосток, 15 декабря. Несколько поселков на Русском острове оказались обесточены после выхода их строя подстанции. На место уже выехала аварийная бригада, передает корреспондент ФАН.

«Авария на подстанции КЭТ, все поселки на нее запитали. Все без света сидим», — сообщили корреспонденту ФАН жители острова Русский.

Ранее на сайте АО «Оборонэнерго», в чьем ведении находятся электрические сети на острове, появилось сообщение о переключении источника электропитания.

«В связи с прекращением электроснабжения со стороны подстанции 35 кВ АО "ДРСК", прекращено энергоснабжение потребителей на острове Русском. Электроустановки АО «Оборонэнерго» готовы к включению», — сообщает компания.

Вероятно, переключение мощностей могло стать причиной аварии. О сроках восстановления подачи электричества пока ничего не известно.

Жители Русского острова дольше всех оставались без централизованного электроснабжения, которое прекратилось после ледяного шторма 19 ноября. Стихия повалила множество опор ЛЭП, ситуация осложнилась тем, что попасть на остров можно было только паромом. Из-за оледенения был закрыт Русский мост, который соединяет остров с материком.