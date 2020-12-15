Жители Владивостока увидели первый выход «Маршала Шапошникова» на стрельбы

Владивосток, 15 декабря. Выход в море модернизированного фрегата «Маршал Шапошников» стал зрелищем для жителей Владивостока. Корабль отправился на стрельбы после модернизации, сообщает корреспондент ФАН.

«Давно Шапошникова видно не было, говорили, что полностью переделывают под новое вооружение», «Дымит как, его точно ремонтировали?», «Красавец, служил на нем в 2008 году», — делятся впечатлениями жители Владивостока в социальных сетях.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Центр судоремонта «Дальзавод», «Маршал Шапошников» вышел в Японское море чтобы провести ходовые испытания и проверить новое вооружение. На корабле присутствуют представители военной приемки, поэтому можно предположить, что ремонт одного из главных кораблей ТОФ близится к завершению.

«Маршал Шапошников», построенный как большой противолодочный корабль, встал на модернизацию четыре года назад. Корабль получил новое вооружение — ракетный комплекс «Калибр», противокорабельный комплекс «Уран», артиллерийскую установку А-190 и шестиствольные автоматические артиллерийские установки АК-630. Помимо этого, обновление получила радио-электронная начинка.

В 2010 году команда «Маршала Шапошникова» освободила танкер «Московский университет», который захватили пираты в Аденском заливе. Участники спасательной операции были приставлены к наградам, а событие легло в основу художественного фильма «22 минуты».