Жители Приморья несколько недель сидят без Интернета

Владивосток, 15 декабря. Жители Владивостока и окрестностей жалуются на плохое качество интернет-связи или ее полное отсутствие. Краевые власти потребовали от провайдеров решить проблему до 20 декабря, сообщает ФАН.

«Как 19 ноября свет погас, так с тех пор Интернет у нас с телефона. Свет давно уже дали, а Интернета как не было, так и нет. Поначалу каждый день звонили им, говорили, что вот, много обрывов, помним о вас. Сейчас не звоним даже, смысла нет», — жалуется житель пригорода Владивостока.

Уже неделю в Приморском крае снят режим ЧС, который был введен из-за ледяного шторма, вернувшего Владивосток на несколько дней в каменный век. Не было света, тепла, воды, а жители Русского острова и вовсе остались без сообщения с материком. Все это позади, теперь главной проблемой стала интернет-связь, вернее ее отсутствие. Краевые власти жестко потребовали от провайдеров восстановить работу Интернета, иначе будут вынуждены обратиться в министерство цифрового развития.

Как сообщил корреспонденту ФАН представитель одного из провайдеров, оперативно решить проблему не удается из-за масштаба повреждений. Практически все провайдеры в городе свои сети прокладывают по воздуху, перекидывая кабеля от одного дома к другому. Когда ледяной шторм обрушился на Владивосток, вся эта путина разом оборвалась, поэтому провайдерам, по сути, приходится строить свои сети заново.

«К нам никто помощь самолетами не высылал, мы за свой счет устраняем все повреждения», — отмечает представитель компании провайдера.

Законом ответственность за качество связи возлагается на ее оператора, то есть провайдеры обязаны прислушаться к требования властей и жителей Приморья и предусмотреть меры, которые позволят избежать повторения подобных ситуаций.