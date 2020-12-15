Телефонный спам довел приморцев до ФАС

Владивосток, 15 декабря. Приморское управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю обязало прекратить обзвон жителей Владивостока с рекламными сообщениями от стоматологической клиники. Решение поддержал Фрунзенский суд, сообщает корреспондент ФАН.

«Здравствуйте! Стоматологическая клиника Владивостока проводит без оплаты диагностику полости рта с консультацией врача стоматолога и делает томографию всех зубов и корней. Если вам от 26 лет, и вы хотите услышать подробности, нажмите любую цифру», — такое рекламное объявление могло по несколько раз за день поступать на один и тот же номер.

Один из жителей Владивостока, который устал от навязчивой рекламы, обратился с жалобой в ФАС. Там жалобу рассмотрели и запустили в работу.

«Поскольку своего предварительного согласия на получение рекламной информации по поступившим телефонным звонкам абонент не давал, в связи с чем, нежелательный рекламный звонок является нарушением первой части 18 статьи закона о рекламе», — рассказала ФАН пресс-секретарь Приморского УФАС России Кристина Мирзаева.

Решение ФАС распространители рекламы пытались оспорить в суде, однако там его оставили без изменений. Теперь жители Владивостока будут избавлены от назойливого предложения пройти осмотр полости рта.

Ранее инициатива Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по глобальному изменению закона «О естественных монополиях» была негативно встречена российскими государственными конторами. Крупные государственные компании направили в адрес председателя Правительства России Михаила Мишустина письмо с жалобой на разработанные ФАС законопроекты