Мошенники выманили у росгвардейца сотни тысяч рублей в Приморье

Владивосток, 15 декабря. Телефонные мошенники выманили у сотрудника Росгвардии все сбережения. Мужчина перевел по несколькими телефонам 700 тысяч рублей, о чем стало известно ФАН.

«Потерпевший рассказал, что ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками службы безопасности банка и заявили, что киберпреступники якобы пытаются провести несанкционированные операции по его банковскому счету», — рассказали ФАН в полиции.

Аферисты убедили мужчину, что спасти свои деньги можно только одним способом — переводом на резервные счета. То, что это были 20 номеров мобильных телефонов, сотрудника Росгвардии не смутило и он в течение трех дней через терминал оплаты перевел более 700 тысяч рублей.

После того, как операция по «спасению средств» была завершена, мужчина перезвонил «службе безопасности банка», но там уже никто не брал трубку. Заподозрив неладное, он обратился в полицию.

По факту мошеннических действий в крупном размере было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Личности подозреваемых устанавливаются.

Сегодня стало известно, что ЦБ РФ направил российским банкам рекомендации по информированию клиентов, в которых названы пять признаков звонков от телефонных мошенников. Например, поводом насторожиться должны стать неожиданные SMS или звонок от незнакомца, который представляется сотрудником полиции, банка или магазина.