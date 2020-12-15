В Приморье продавец обезвредила грабителя

Владивосток, 15 декабря. Полиции Владивостока удалось задержать по горячим следам подозреваемого в нападении на магазин. Молодого человека обезвредила продавщица, сообщает корреспондент ФАН.

«В дневное время в магазин продуктов, расположенный на улице Русской, зашел молодой человек и, демонстрируя пневматический пистолет, потребовал наличные деньги. Продавец не растерялась и смогла собственноручно обезоружить нападавшего», — сообщили ФАН в полиции.

Средь бела дня с предметом, похожим на пистолет, молодой человек ворвался в магазин и потребовал деньги из кассы. Но то ли не был достаточно убедительным, то ли женщина на кассе и не такое видала, завершить начатое не удалось. Продавец выбила оружие у грабителя из рук, тот, осознав провал своей затеи, поспешил сбежать. Сотрудники полиции по переданным из магазина приметам быстро задержали грабителя, который оказался местным жителем.

Следователем следственного отдела ОП № 5 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Фигурант заключен под стражу.