В Приморье задействуют опыт прививочной кампании от гриппа при вакцинации от COVID-19

Владивосток, 15 декабря. Опыт прививочной кампании от гриппа используется при вакцинации от коронавируса нового типа, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Глава региона провел заседание оперштаба, на котором он вместе с коллегами обсудил ситуацию с прививанием от гриппа. Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко отметила, что второй этап вакцинации от гриппа необходимо завершить на этой неделе, после чего в регион поступит третья партия вакцины.

План по вакцинации от гриппа в Приморье выполнен на 85%. Однако есть районы, где привиты, менее 80% населения. Это Шкотовский, Партизанский, Пожарский, Кировский, Красноармейский, Черниговский районы, Лазовский округ, Дальнегорск.

Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость усиления работы в этом направлении. По его словам, вакцинация от гриппа — это «репетиция» прививочной кампании от коронавируса.

«Это те этапы, которые позволят подготовиться в вакцинированию от COVID-19 и сделать его на высоком уровне», — сказал губернатор.

Ранее иммунолог Полина Степенская рассказала, при каких обстоятельствах можно заразиться коронавирусом после прививки. Она напомнила, что у прививки есть две фазы, и игнорирование последней может уменьшить коллективный иммунитет.